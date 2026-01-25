Il 30 gennaio, Ditonellapiaga pubblica il singolo “Si lo so”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Anticipa così il suo ritorno sul palco dell’Ariston, portando nuova musica e confermando il suo stile autentico. Il brano, distribuito da BMGDischi Belli, rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico dell’artista, pronta a coinvolgere il pubblico con la sua proposta musicale originale e raffinata.

foto di Filippo Signorello ROMA – In attesa di rivederla più pungente che mai sul palco dell’Ariston, Ditonellapiaga apre le porte al nuovo anno con “Si lo so“, il singolo fuori da venerdì 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali per BMGDischi Belli. Con un basso profondo e potente che scandisce una ritmica house, “Si lo so” arriva dritta e spiazzante con un testo che gioca tra consapevolezza e autoironia. Le sue strofe -irriverenti e sbarazzine- lasciano il segno, ma con leggerezza scorrono in questo brano marchiato dall’inconfondibile sfumatura electro-dance della cantautrice. Con “Si lo so”, Ditonellapiaga ritrova la sua cifra stilistica più autentica: essere se stessa, dirlo senza filtri e trasformarlo in pop. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ditonellapiaga: il 30 gennaio esce “Si lo so”

