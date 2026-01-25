Diretta gol Serie A LIVE | Roma-Milan 0-0 Maignan si oppone ancora alle molteplici occasioni dei giallorossi

Segui in tempo reale la diretta delle partite della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, sintesi e moviola. Attualmente, Roma e Milan sono ferme sul punteggio di 0-0, con il portiere Maignan protagonista in più occasioni. Qui troverai tutte le informazioni essenziali per seguire gli incontri, senza enfasi o sensazionalismi, in modo chiaro e preciso.

Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così» Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Conte amaro dopo Juve Napoli: «Il secondo gol è stato una mazzata, siamo in super emergenza infortuni! Oggi per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Roma-Milan 0-0, Maignan si oppone ancora alle molteplici occasioni dei giallorossi Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Milan Roma 1-0, rossoneri vicini al gol in tre occasioni ravvicinate! Diretta gol Serie A LIVE: Roma-Milan 0-0, Maignan dice di no a MalenSegui la diretta live della 22ª giornata di Serie A con aggiornamenti su Roma-Milan, terminata 0-0. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Serie A, il Napoli soffre ma batte il Sassuolo; Da Falcone a Nico Paz: i Fantaconsigli per la 22ª di Serie A; Calcio Live News: Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, in campo Juventus-Napoli (0-0); Segui Udinese-Inter: pronostici, migliori scommesse e quote. Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Adesso il big match Roma-Milan 0-0. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Adesso il big match Roma-Milan 0-0. LIVE ... tg24.sky.it Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima. ilsussidiario.net SERIE A ! in campo Juventus-Napoli DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook #Juve- #Napoli diretta #SerieA: segui il big match tra #Spalletti e #Conte LIVE x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.