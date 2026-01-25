Segui la diretta delle partite della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi, risultati e dettagli sulle gare di Atalanta-Parma e Genoa-Bologna. In questo spazio troverai tutte le informazioni più recenti su cronaca, moviola e tabellini, per restare sempre aggiornato sull’andamento del campionato.

Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Udinese, Runjaic: «Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico. Bisogna dare tutto e la squadra deve funzionare nel suo insieme» Scontri sull’A1 tra tifosi: fermati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli. Tensione con gli ultras del Napoli Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Parma 4-0 e Genoa Bologna 3-2

Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Parma 0-0 e Genoa Bologna 0-0Segui la diretta delle partite della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, entrambe terminate con il punteggio di 0-0.

Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Parma 2-0 e Genoa Bologna 0-0Segui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Atalanta-Parma 2-0 e Genoa-Bologna 0-0.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli-Atalanta 3-1: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Calcio Live News: Atalanta-Parma 4-0, in campo Genoa-Bologna (3-2), Sassuolo-Cremonese 1-0; Serie A, il Cagliari batte la Juventus con gol di Mazzitelli; Serie A, il Napoli soffre ma batte il Sassuolo; Da Falcone a Nico Paz: i Fantaconsigli per la 22ª di Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima. ilsussidiario.net

Serie A, vincono Sassuolo e Atalanta. Cade il Bologna, alle 18 Juventus-NapoliContinua oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A. Stasera si giocano due big match: alle 18 si sfidano Napoli e Juventus, mentre alle 20.45 scendono in campo Roma e Milan ... tg24.sky.it

SERIE A | In campo alle 15 Atalanta-Parma DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

#Lecce- #Lazio diretta #SerieA: segui la sfida LIVE x.com