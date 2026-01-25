Dimarco sempre più decisivo | l’esterno nerazzurro è il difensore con il maggior numeri di partecipazioni al gol Ecco il clamoroso dato

Dimarco si conferma un elemento chiave per l'Inter e il calcio europeo, distinguendosi come il difensore con il maggior numero di partecipazioni al gol. I suoi dati attestano un rendimento superiore alla media, evidenziando la sua importanza nel reparto offensivo e difensivo della squadra. Questa costanza nelle prestazioni sottolinea il ruolo fondamentale dell’esterno nerazzurro nel contesto della stagione in corso.

Inter News 24 Dimarco continua a sorprendere e diventa il miglior difensore d’Europa: ecco i numeri dell’esterno nerazzurro. Federico Dimarco non smette di stupire e si conferma l’arma totale dell’ Inter di Cristian Chivu. Con la prestazione sontuosa offerta ieri sera, il laterale mancino è salito a quota 12 partecipazioni al gol (tra reti e assist) in sole 20 presenze stagionali. Si tratta del suo record personale assoluto in Serie A, un traguardo raggiunto con largo anticipo rispetto alla fine del campionato. Ma c’è di più: questo dato lo proietta sul tetto del continente, rendendolo ufficialmente il difensore con il maggior numero di partecipazioni al gol nei “Big-5” campionati europei in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com

Udinese Inter, torna Dimarco? Contro i bianconeri i numeri dell’esterno nerazzurro parlano chiaro: un dato sottolinea la sua importanza per il match!Udinese-Inter rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre.

Inter, è un Dimarco diverso. Rigenerato da Chivu, è ancora più decisivo: Livelli mai raggiunti; Dimarco dopo Inter-Pisa: Per un mese sono sparito anche dai miei amici, ho deciso di isolarmi.

