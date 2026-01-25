Dieta povera di istamina per sentirsi meno gonfio e stanco? Ecco cosa devi sapere

Una dieta povera di istamina può contribuire a ridurre gonfiore e sensazione di stanchezza. Comprendere come l’istamina influisce sull’organismo aiuta a individuare alimenti che potrebbero causare fastidi e a migliorare il benessere quotidiano. In questa guida, esploreremo le basi di questa dieta e i suoi benefici, offrendo informazioni chiare e utili per chi desidera gestire meglio i propri sintomi.

L’istamina è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo che opera come mediatore chimico per il sistema immunitario e reagisce a infiammazioni e allergie. Ha anche ruoli chiave come neurotrasmettitore, regola il sonno-veglia e nella digestione gastrica. Il corpo la utilizza ogni giorno, ma deve anche riuscire a smaltirla in modo efficace, soprattutto visto che è contenuta in molti alimenti. Quando non vi riesce e si accumula, il corpo reagisce con diversi sintomi come diarrea, mal di testa, prurito ed escoriazioni. Tra i segnali più comuni legati a un eccesso di istamina ci sono il gonfiore addominale e una sensazione di stanchezza che compare soprattutto dopo i pasti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

