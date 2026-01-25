Dieci anni senza Giulio Regeni Mattarella nessun compromesso sulla verità Il padre

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, rapito al Cairo nel gennaio 2016. Il suo caso ha suscitato attenzione internazionale e richiesto chiarezza. Il presidente Mattarella ha ribadito l'impegno per fare piena luce sulla vicenda, mentre il padre di Giulio continua a chiedere verità e giustizia. Ricordare questa ricorrenza è un momento di riflessione sull'importanza della verità e dei diritti umani.

AGI - Sono passati dieci anni da quando, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni fu rapito a “ Il Cairo" dove lavorava a una ricerca sui sindacati egiziani nell'ambito di un progetto di dottorato all' università di Cambridge in Inghilterra. Il corpo martoriato del dottorando italiano, prima torturato e poi ucciso all’età di 28 anni, fu ritrovato il 3 febbraio successivo ai bordi dell'autostrada per Alessandria. Silenzi e depistaggi . Dieci anni in cui è rimasta viva la richiesta di verità da parte dei genitori del giovane ricercatore per una vicenda più volte rimbalzata contro un muro di silenzi, ostacoli e depistaggi. 🔗 Leggi su Agi.it

"Dieci anni di menzogne e depistaggi, dieci anni di dolore. Non smettiamo di chiedere giustizia per Giulio Regeni. Siamo vicini ai genitori Paola e Claudio in questa battaglia per la libertà e la democrazia. Il Governo ottenga collaborazione dall'Egitto perché si - facebook.com facebook

La diretta video delle cerimonie per i dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni x.com