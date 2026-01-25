Dieci anni fa moriva Giulio Regeni il presidente della Campania Roberto Fico | Cercheremo verità e giustizia

Nel decennale della scomparsa di Giulio Regeni, ritrovato morto in Egitto nel 2016, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha inviato un videomessaggio in cui ha ribadito l’impegno a cercare verità e giustizia. La sua testimonianza si inserisce nel ricordo di un episodio che ha segnato profondamente l’Italia, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda e sui diritti umani.

Nel decennale della scomparsa di Giulio Regeni, trovato poi morto in Egitto il 3 febbraio del 2016, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha voluto partecipare con un videomessaggio: "Non molleremo mai".

