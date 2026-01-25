Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato niente

A dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni, il caso rimane irrisolto, nonostante una mobilitazione diffusa e costante. Le questioni di giustizia e verità continuano a restare aperte, evidenziando le difficoltà di fare luce su quanto accaduto. Questo anniversario invita a riflettere sulla complessità di un caso che, pur aver segnato l’opinione pubblica, non ha ancora trovato una conclusione definitiva.

Una mobilitazione senza precedenti ha impedito che si smettesse di parlarne, ma ancora oggi non c'è una verità giudiziaria Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni, un ricercatore italiano di 28 anni, scomparve mentre stava lavorando alla sua tesi di dottorato al Cairo, in Egitto. Regeni fu sequestrato, torturato e ucciso: il suo corpo venne poi ritrovato il 3 febbraio sull’autostrada tra il Cairo e Alessandria. Dieci anni dopo non c’è ancora una verità giudiziaria sulla sua morte: il processo a Roma, in cui sono imputati quattro agenti dei servizi segreti egiziani che non si sono mai presentati in tribunale, si è di nuovo fermato lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Dieci anni senza Giulio Regeni, nelle sale arriva il documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, arriva nelle sale italiane un nuovo documentario diretto da Simone Manetti, distribuito da Fandango.

Argomenti discussi: L’ombra di Zohr sulla verità: dieci anni di realpolitik dopo Giulio Regeni; Dieci anni dopo, Giulio continua a fare cose: a Fiumicello l’onda gialla; Giulio Regeni, dieci anni dopo: il film verità per chiedere giustizia; Tutto il male del mondo, il documentario che riapre il caso Regeni.

