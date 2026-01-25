Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni Fiumicello si riempie di iniziative | arriva anche la lettera di Mattarella

A dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, Fiumicello ospita diverse iniziative per ricordare il giovane ricercatore e sostenere la richiesta di verità e giustizia. L’evento include anche la lettura di una lettera da parte del Presidente Mattarella, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria e l’impegno per fare luce su questa vicenda.

A dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, Fiumicello torna a tingersi di giallo per ricordare il giovane ricercatore friulano e rinnovare la richiesta di verità e giustizia. Era il 25 gennaio 2016 quando, alle 19.41, Giulio inviava il suo ultimo messaggio dal Cairo. Poche ore.🔗 Leggi su Udinetoday.it Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, Fiumicello si tinge di giallo nel ricordo del giovane ricercatoreA un decennio dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni, Fiumicello celebra la memoria del giovane ricercatore. Dieci anni senza Giulio Regeni, Mattarella: «Il rapimento e il suo barbaro assassinio una ferita nella comunità nazionale»A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricordo si rinnova a Fiumicello con un flashmob e simboli gialli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Dieci anni fa il rapimento di Regeni: i silenzi e l'amore della famiglia; Dieci anni senza Giulio Regeni, dal rapimento alla battaglia per la verità: ecco cosa è successo; Dieci anni dopo, Giulio continua a fare cose: a Fiumicello l’onda gialla; Giulio Regeni, 10 anni dopo: un film che interroga la nostra memoria. Dal rapimento di Giulio Regeni agli stop ai processiDieci anni dal rapimento e dall' omicidio di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo nel gennaio del 2016 per mano di quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani. Ecco le principali tappe della vicenda. ansa.it Dieci anni senza Giulio Regeni, la famiglia: Non smetteremo mai di chiedere veritàSono passati dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito e ucciso in Egitto (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it la Repubblica. . "Giulio ci manca, da inimmaginabili e lunghi dieci anni. Ma ci sono tantissime persone che lo ricordano con affetto insieme a noi. Persone che ricordano non solo il male che gli è stato fatto, ma tutto il 'bene' che rappresenta e che ha saputo cos - facebook.com facebook Dieci anni di bugie del regime egiziano . Dieci anni di ignavia di vari governi italiani , chi più chi meno. Dieci anni di sciacallaggio da parte di sedicenti giornalisti e troll vari che hanno dipinto Giulio Regeni come un agente straniero. #VeritàperGiulioReg x.com

