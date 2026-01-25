In un contesto di sfide e obiettivi, le parole di Allegri sottolineano l'importanza di concentrarsi sulla fase più immediata, come la qualificazione in Champions. Le dichiarazioni evidenziano la determinazione della squadra a mantenere un approccio sobrio e concreto, evitando eccessi di entusiasmo o pressione, per affrontare al meglio le prossime sfide e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

"Bisogna stare zitti e tornare in Champions". Sette parole, un comandamento: il primo, esplicitato a chiare lettere fin da secondi iniziali a Milanello di Massimiliano Allegri. Concetto ribadito, rinforzato, ri-ribadito sempre e comunque, lungo i venti risultati utili di fila che hanno portato il Milan a -3 dalla vetta e, al momento, a 6 punti di margine dalla quinta posizione. A maggior ragione ora, con Juventus e Napoli in campo alle 18 e con il Diavolo all’Olimpico alle 20.45 contro i giallorossi. "L’Inter ha 90 punti in proiezione. La lotta per gli altri tre posti è per quattro squadre: ora sembra facile, ma Gasperini, Conte e Spalletti in quelle posizioni ci sono quasi sempre arrivati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Diavolo, test capitale contro Gasp. Ma Allegri 'allontana' lo scudetto

