Di Lorenzo | Rigori mancati? hanno valutato così c’è poco da dire

Dopo la partita Juventus-Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato i rigori non realizzati, affermando che la decisione degli arbitri è stata basata su valutazioni specifiche e che non vi sono motivi per ulteriori discussioni. Le sue parole riflettono un atteggiamento rispettoso e pacato, in linea con il tono ufficiale delle dichiarazioni post gara.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo Juventus-Napoli. Juvenuts-Napoli, Di Lorenzo in conferenza. «E’ una sconfitta che sicuramente fa male, ma tra tre giorni abbiamo un’altra sfida importante di Champions. Dobbiamo cercare di recuperare per vincere la partita ed andare avanti». Ancora tanti errori in era Var, sembrava rigore su Hojlund: «Sì, c’è stato quell’episodio sia su Rasmus che su Vergara, che dal campo mi sembravano in posizione di vantaggio rispetto al loro difensore. Non so, hanno valutato così, c’è poco da dire». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

DI LORENZO: Ho sentito il contatto dietro, la valutazione è dell'arbitro | Serie A Enilive | DAZN

