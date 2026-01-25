Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha commentato a Dazn prima della partita contro il Napoli. Ha sottolineato l’importanza di giocare per vincere e ha evidenziato la volontà di dimostrare il proprio valore in questa occasione. Le sue parole riflettono l’approccio della squadra, concentrata a offrire una prestazione convincente e a raggiungere l’obiettivo della vittoria.

Michele Di Gregorio, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Michele Di Gregorio ha parlato a Dazn nel pre partita di Juve Napoli. PARTITA – « Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario forte, ma la nostra mentalità, il nostro modo di stare in campo, non cambia, noi giochiamo per vincere tutte le partite e anche oggi sarà così ». TROVARE LA DIMENSIONE JUVE – « Beh, abbiamo vinto qui con la Roma, abbiamo già affrontato una squadra forte, anche col Bologna abbiamo vinto, quindi siamo sulla strada giusta, con il lavoro del mister in questo ultimo periodo abbiamo visto che ci siamo, ma oggi è una dimostrazione che dobbiamo dare prima di tutto a noi stessi, poi a questo pubblico che oggi ci aiuterà ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio a Dazn: «Giocheremo per vincere, oggi dobbiamo dare una dimostrazione a noi stessi»

