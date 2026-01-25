Eusebio Di Francesco ha espresso parole di affetto nei confronti di Camarda, giovane talento di proprietà del Milan. L’allenatore del Lecce ha sottolineato il suo rispetto e la stima per il giocatore, affermando che ora tornerà a casa. Le sue dichiarazioni evidenziano l’importanza del rapporto tra allenatore e giovane calciatore, in un contesto di crescita e valorizzazione del talento emergente.

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto rilasciare delle bellissime dichiarazioni sul giovane Francesco Camarda, calciatore del Lecce ma in prestito dal Milan, durante il post partita della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, terminata con un pareggio a reti inviolate: 0-0. Durante l’intervista, ai microfoni di DAZN l'allenatore dei pugliesi ha fermato tutto per abbracciare il giovane, che non sta passando un periodo positivo a causa dell'infortunio alla spalla. “L’abbraccio di Camarda? Mi ha detto che mi vuole bene, così come anch’io gliene voglio. il nostro è stato un particolare rapporto padre-figlio, e io ho tre figli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Francesco: “L’abbraccio a Camarda? Gli voglio bene. Ora tornerà a casa”

Argomenti discussi: Di Francesco e Camarda, l'abbraccio a sorpresa davanti alle telecamere: Ho tre figli e so quello che...; L'abbraccio e l'ammissione: Di Francesco rivela in diretta tv il futuro di Francesco Camarda

