Derby amaro per il Milan Primavera | i rossoneri non vanno oltre il pareggio

Il Milan Primavera conclude il derby contro l’Inter con un pareggio 2-2, lasciando spazio a un senso di delusione tra i tifosi. La partita, equilibrata e combattuta, ha mostrato momenti di buona qualità da entrambe le squadre, ma non è bastata per ottenere i tre punti. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per i prossimi incontri della stagione.

Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta ma tantissima amarezza. Il motivo? I rossoneri di Renna, a fine primo tempo, erano avanti di due gol, la svolta negativa è poi arrivata attorno all'80esimo minuto di gioco, con i nerazzurri che sono riusciti a rimontarla conquistando così il pareggio grazie alle reti di Mancuso e Zarate. Ecco, di seguito, il riassunto del match: (Fonte acmilan.com) - Una grande ora di gioco non basta al Milan Primavera per vincere il Derby casalingo con l'Inter. 2-2 il risultato finale allo Sportitalia Village, che riassume un primo tempo pressoché perfetto dei rossoneri e una ripresa all'arma bianca dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby amaro per il Milan Primavera: i rossoneri non vanno oltre il pareggio Leggi anche: Milan Primavera, i rossoneri non vanno oltre il pareggio esterno contro la Lazio: il tabellino Fiorentina-Milan di Serie A 1-1: i rossoneri non vanno oltre il pareggio | LIVE NewsAlle 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze si è disputata la partita Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Basket, derby amaro per la Tema Sinergie. L’OraSì Ravenna vince 70 a 65; Derby amaro per la W3 Maccarese: l’Aranova passa 5-1 allo Stadium e la società esonera Zappavigna; DERBY AMARO PER IL SIENA, CONTI NON FA DRAMMI: PUNITI DA UN EPISODIO; Derby amaro per il Cosenza, il Crotone vince 0-2. Altro ko dopo il derby amaro, il Cerveteri superato al GalliSeconda sconfitta di fila del Cerveteri, battuto da un Pianoscarano che fa il minimo indispensabile per vincere una gara che ha legittimato con una rete di De Santis a dieci minuti dalla finale. Un go ... civonline.it Primavera, MIL-INT (2-2): derby amaro per i rossoneri, rimontati di due golDerby amarissimo per il Milan, rimontato di due gol dall'Inter nel secondo tempo. Prima frazione di gioco ottima della squadra di Renna che poteva chiudere anche con un punteggio ... milannews.it Basket serie B: derby amaro per la Robur Saronno al Palaronchi, Gallarate vince al supplementare - facebook.com facebook #Reggiana, i risultati del Settore Giovanile - Importante rimonta della Primavera con il #Lecco, 0-0 per l'Under 17 con la #Carrarese. L'Under 16 sconfigge la capolista #Juventus, Under 15 k.o. con i bianconeri. Derby amaro con il #Modena per l'Under 14 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.