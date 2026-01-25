Denutrita e accalappiata con i suoi cuccioli uno muore | Bella è rimasta sola in canile e sogna una casa

Bella, una volta trovata denutrita e con i suoi cuccioli in canile, ha vissuto momenti difficili. Uno dei cuccioli non è sopravvissuto, mentre l’altro ha trovato una famiglia. Ora, Bella aspetta una casa che possa offrirle il calore e la cura che merita, desiderosa di una vita serena e di un nuovo inizio.

Quando è stata accalappiata a Campagna era un cumulo di ossa, a stento si reggeva in piedi: con la cagnolina c'erano due cuccioli denutriti, uno non ce l'ha fatta, è morto poco dopo il recupero e l’altro è stato adottato. Adesso Bella, pastore tedesco femmina, giovane, circa due anni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Waris, “fiore del deserto”, cerca una casa per sé e i suoi cuccioli, partoriti da sola in un boscoWaris, la segugina maremmana nota come “fiore del deserto”, ha partorito da sola nel bosco e ora cerca una famiglia che possa accoglierla insieme ai suoi cuccioli. Cosenza, i Vigili del Fuoco salvano una cagnolina con i suoi 2 cuccioli bloccati in una tubaturaA Cosenza, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare una cagnolina e i suoi due cuccioli rimasti bloccati in una tubatura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Portato in #canile #cucciolo #triste #amore #cani #abbandono #adozione #abbandonato Abbandonata dopo l’alluvione nelle Marche, denutrita e con un tumore, questa dolce femmina di Maremmano cerca il suo riscattoL’hanno chiamata Iside le guardie zoofile Oipa di Ancona quando l’hanno salvata. Era un mucchietto di ossa, quello che rimaneva di un Maremmano di 6 anni, abbandonata dal suo proprietario dopo ... greenme.it La micia anziana mai seguita dai proprietari è in dimissioni. Vi ricordo, che è stata trovata gravemente disidratata e denutrita : pesa 2kg come un gattino. Ha problemi ai denti tali che non riesce a mangiare nulla, solo le vellutate non le creano problemi. . Per ev - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.