Defend Rojava | migliaia in corteo in Italia

In risposta all’attacco di Damasco contro l’Amministrazione autonoma della Siria del nord-est, si sono svolti in tutta Italia numerosi cortei e presidi per esprimere solidarietà e sostegno alla regione del Rojava. Le manifestazioni si sono svolte in diverse città, evidenziando la preoccupazione e l’attenzione verso la situazione politica e umanitaria della zona. Questi eventi rappresentano un momento di mobilitazione collettiva a livello nazionale.

Kurdistan Roma, Torino, Bologna, Catania.presidi in varie città contro l'aggressione all'autonomia in Siria del nord-est e il silenzio dei governi occidentali Kurdistan Roma, Torino, Bologna, Catania.presidi in varie città contro l'aggressione all'autonomia in Siria del nord-est e il silenzio dei governi occidentali Migliaia in tutta Italia, nei presidi e cortei lanciati nelle ore successive all'aggressione di Damasco all'Amministrazione autonoma della Siria del nord-est: venerdì a Napoli, ieri a Pisa, Catania, Genova, Torino, Milano, Bologna. E a Roma, dove duemila persone hanno manifestato da Piazza Vittorio a San Lorenzo dietro lo storico striscione «Defend Rojava». Milano, migliaia in corteo a sostegno dei manifestanti iraniani Sciopero Cgil, corteo a Firenze con migliaia di persone e LandiniA Firenze, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo promosso dalla Cgil, partito da piazza Santa Maria Novella, in occasione dello sciopero generale contro la legge di bilancio. ROJAVA: ANCORA VIOLAZIONI DELL'ACCORDO DI CESSATE IL FUOCO DA PARTE DI DAMASCO. PROSEGUONO I PRESIDI IN ITALIA E NEL MONDOAncora violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte delle fazioni affiliate a Damasco nelle regioni di Jazeera e Kobane, siglato ieri con le Forze Democratiche Siriane. Domani ospitiamo in Fornace la Carovana europea della People's Caravan to Defend Humanity diretta da più parti d'Europa verso il confine turco-siriano tra Suruç e Kobane e da lì arrivare in Rojava per rompere l'assedio e difendere la rivoluzione! ASSEMBLEA RETE KURDISTAN MILANO Più di cento persone all'assemblea milanese "Defend Rojava". Convocata una conferenza stampa per il 21 gennaio #DefendRojava

