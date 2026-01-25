De Vecchi | Bartesaghi da brutto anatroccolo a cigno meraviglioso Donnarumma un extraterrestre come Maradona

Walter De Vecchi ripercorre oltre cinquant’anni di calcio, condividendo esperienze e riflessioni su talenti come Donnarumma, Bartesaghi e incontri con grandi campioni come Maradona. Un viaggio tra formazione, crescita e futuro, che mette in luce l’evoluzione del calcio italiano attraverso il proprio percorso di giocatore e osservatore. Un racconto sincero e approfondito, volto a offrire uno sguardo autentico sul mondo del calcio di ieri e di oggi.

Dalla stella del Milan alla crescita dei talenti di oggi, Walter De Vecchi racconta a Fanpage.it mezzo secolo di calcio vissuto sul campo e fuori: un viaggio tra formazione, talento e futuro, da Donnarumma a Bartesaghi passando per gli allenamenti con Maradona a Napoli. De Vecchi: Bartesaghi da brutto anatroccolo a cigno meraviglioso, Donnarumma un extraterrestre come Maradona. Walter De Vecchi parla con la voce di chi ha visto passare il calcio attraverso generazioni, ruoli e rivoluzioni. Oggi fa il nonno, dice sorridendo, ma per quasi mezzo secolo è stato dentro il pallone ... Bartesaghi ha ufficialmente superato Estupinan nelle gerarchie. Domani sera sarà titolare all'Olimpico contro la Roma. Avanti così, Davidino!

