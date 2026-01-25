De Rossi show incontenibile l'esultanza per la rimonta del Genoa E nasce il neologismo | Derossismo

Durante la partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha espresso grande entusiasmo per la rimonta dei rossoblù, passando da 0-2 a 3-2. La sua reazione energica ha ispirato il neologismo “Derossismo”, usato per descrivere l’entusiasmo e la passione dimostrati dal centrocampista. Un episodio che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, evidenziando il coinvolgimento emotivo di De Rossi nel momento clou del match.

