De Rossi show incontenibile l'esultanza per la rimonta del Genoa E nasce il neologismo | Derossismo

Durante la partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha espresso grande entusiasmo per la rimonta dei rossoblù, passando da 0-2 a 3-2. La sua reazione energica ha ispirato il neologismo “Derossismo”, usato per descrivere l’entusiasmo e la passione dimostrati dal centrocampista. Un episodio che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, evidenziando il coinvolgimento emotivo di De Rossi nel momento clou del match.
Daniele De Rossi si gode la spettacolare rimonta del Genoa sul Bologna dallo 0-2 al 3-2: "Gara epica. Una delle più belle emozioni della mia vita sportiva" ha spiegato in conferenza, dopo essersi scatenato in campo sotto la Curva.🔗 Leggi su Fanpage.it
De Rossi replica allo studio di DAZN sul rigore dato al Genoa: “Non sono d’accordo, per me c’era”Daniele De Rossi ha commentato il pareggio del Genoa contro il Milan, contestando l’analisi dello studio di DAZN sull’episodio del rigore.
De Rossi perentorio sulla spiegazione dell’arbitro per il rigore non dato al Genoa: “Non farebbe bella figura”Daniele De Rossi ha commentato in conferenza stampa la decisione dell’arbitro Di Bello di non assegnare il rigore al Genoa per il fallo di Svilar su Ostigard.
Argomenti discussi: De Rossi, la reazione dopo la vittoria del Genoa in rimonta: esultanza incontenibile e corsa sfrenata.
De Rossi, la reazione dopo la vittoria del Genoa in rimonta: esultanza incontenibile e corsa sfrenataGENOVA - Clamoroso a Genova: in un 'Ferraris' infuocato, il Genoa supera 3-2 il Bologna al termine di una rimonta a dir poco incredibile. Sotto 2-0 (in gol Ferguson e sfortunata autorete di Otoa), il ... msn.com
