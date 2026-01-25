David segna al Napoli la radiocronaca di Repice interrotta in diretta | Pronto pronto… Ammazza ahò!

Durante la radiocronaca di Francesco Repice su RadioRai per Juventus-Napoli, si è verificato un episodio insolito: David ha segnato e la comunicazione è stata interrotta con un’improvvisa esclamazione. Un momento inaspettato e surreale che ha interrotto la tradizionale cronaca sportiva, suscitando sorpresa tra gli ascoltatori. Un episodio che rimarrà nella memoria degli appassionati per la sua spontaneità e stranezza.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.