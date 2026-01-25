David Neres si opera tegola Napoli | i tempi di recupero

Il Napoli ha ricevuto una brutta notizia con l’annuncio dell’intervento chirurgico di David Neres, che rischia di saltare la partita contro la Juventus. Questa tegola sente di influenzare le scelte tattiche e il rendimento della squadra. Di seguito, tutte le informazioni aggiornate sui tempi di recupero e le possibili conseguenze per il reparto offensivo del Napoli.

Mazzata terrificante in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro la Juventus: ecco le ultimissime su David Neres. La notizia era nell’aria e purtroppo in questi minuti è arrivata la temuta conferma: David Neres dovrà operarsi. Lo riferisce ‘Tuttomercatoweb.com’, secondo cui l’esterno brasiliano del Napoli si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico a causa della lesione al tendine della caviglia sinistra. David Neres (Ansafoto) – calciomercato.it Davvero una pessima notizia per Antonio Conte, che stasera contro la Juventus si vedrà già costretto a rinunciare agli infortunati Rrahmani, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Politano e molto probabilmente Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

David Neres vola in Inghilterra per risolvere l'infortunio alla caviglia sinistra. L'attaccante del Napoli, uscito malconcio nel match contro la Lazio dello scorso 4 gennaio, è partito nella prima mattinata di domenica 25 gennaio alla volta di Londra, dove sarà oper

La decisione è maturata nelle ultime ore ed è diventata realtà all'alba: David Neres ha scelto la via dell'intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia. L'esterno offensivo del Napoli è partito questa mattina alle 7.15 verso Londra, dove verrà operat