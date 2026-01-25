David Meghnagi | Un’alleanza bipartisan contro l’antisemitismo

David Meghnagi sottolinea l’importanza di un’alleanza bipartisan nella lotta contro l’antisemitismo. In un contesto di crescente preoccupazione per forme di antisemitismo

Il professore e membro della Società psicoanalitica italiana invita a diffidare di un "nuovo" tipo di antisemitismo che si nasconde dietro l'"antirazzismo" La commemorazione annuale delle vittime dell’Olocausto, il 27 gennaio, si svolge ormai in un clima molto diverso rispetto al passato. È un cambiamento strutturale o un umore contingente esploso per il conflitto nella Striscia di Gaza? Da latente l'antisemitismo è tornato manifesto. A differenza del "vecchio antisemitismo", il nuovo antisemitismo non nega la tragedia della Shoah. In modo cannibalico se ne appropria trasferendo le immagini demoniache, un tempo rivolte contro gli ebrei, sullo "Stato degli Ebrei". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meghnagi (Comunità ebraica Milano): "Sul ddl antisemitismo col Pd rottura insanabile. Il 27 gennaio non li vogliamo"La Comunità ebraica di Milano, tramite Meghnagi, esprime forte disappunto riguardo al disegno di legge contro l’antisemitismo presentato dal Partito Democratico.

Il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi: "La sinistra ha ceduto all’antisemitismo e all’Islam più violento in cambio di voti"In un intervento critico, il capo della Comunità ebraica Walker Meghnagi denuncia come la sinistra abbia compromesso i valori contro l’antisemitismo e l’estremismo islamico in cambio di consensi elettorali.

ANTISEMITISMI/ Meghnagi (ebrei Milano) vs. Pd, ora si scopre che l’odio nero era solo un fakeC'è stato scambio di battute a distanza tra David Meghnagi e Stefano Bonaccini che merita di essere portato all'attenzione Lo scambio di bordate ferragostane fra il presidente della comunità ebraica ... ilsussidiario.net