Darderi travolto dai crampi in diretta TV spiega bene cosa sta succedendo agli Australian Open

Durante un’intervista agli Australian Open, Luciano Darderi è stato colto da improvvisi crampi, un episodio che ha interrotto la sua spiegazione. L’atleta, che negli ottavi affronterà Jannik Sinner, ha mostrato i segni di affaticamento mentre parlava, evidenziando le difficoltà fisiche legate alla competizione. Questo episodio mette in luce le sfide fisiche affrontate dai giocatori durante il torneo.

