Durante una diretta televisiva, Luciano Darderi ha dovuto interrompere l’intervista a causa di crampi causati dal caldo e dai ritmi intensi. La scena si è svolta davanti al pubblico, con i conduttori pronti a prestargli assistenza. L’atleta, che domani affronterà Jannik Sinner agli ottavi dell’Australian Open, ha mostrato i segni di un affaticamento improvviso durante l’intervista.

© Gazzetta.it - Darderi lotta con i crampi in diretta tv: i conduttori lo soccorrono

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e Darderi; Australian Open 2026: Darderi come Cobolli, lotta con lo stomaco; Sinner, che spavento: concede un set, lotta coi crampi, poi batte Spizzirri e va agli ottavi. Ora Darderi; Ma come ci è arrivato Darderi?! Stop volley deliziosa, Baez incredulo.

Luciano Darderi, impresa spettacolo! Elimina Khachanov dagli Australian Open e va agli ottaviSpettacolare impresa di Luciano Darderi agli Australian Open. Della nutrita schiera di azzurri impegnati nella notte italiana a Melbourne è lui il primo a ... oasport.it

Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successoItaliani in campo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio a Melbourne: il numero due al mondo vive una giornata infernale. Le partite e le parole dei protagonisti ... tuttosport.com

Il n.2 del ranking mondiale è agli ottavi degli Australian Open: dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo l'altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Ora sfiderà Luciano Darderi https://shorturl.at/JuEQ9 - facebook.com facebook

Tripletta da sogno a #AusOpen #Sinner fatica ma va agli ottavi dove trova un grandissimo #Darderi. #Musetti lotta cinque set di talento e grinta e vola anche lui alla seconda settimana azzurrissima degli #AustralianOpen2026 x.com