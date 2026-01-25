Darderi come Sinner problema per crampi ma in tv

Durante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato i crampi in campo, evidenziando le difficoltà fisiche che possono colpire anche i giocatori più preparati. Nel frattempo, Luciano Darderi ha vissuto un episodio simile durante una trasmissione televisiva. Questi episodi sottolineano quanto siano insidiosi i crampi nel tennis, sia in gara che durante momenti di intrattenimento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha avuto i crampi in campo nel terzo turno degli Australian Open. Luciano Darderi, invece, li ha avuto in tv. L'azzurro, dopo la vittoria nella sfida con il russo Karen Khachanov, è stato impegnato nelle interviste di rito. E durante un'apparizione televisiva, al termine dell'incontro giocato sotto il sole rovente di Melbourne, ha pagato dazio. Darderi, che stava commentando in diretta una fase del match di Sinner, si è improvvisamente irrigidito in postazione: un crampo alla gamba, dolorosissimo, lo ha costretto ad alzarsi bruscamente per cercare di trovare sollievo distendendo il muscolo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner vince e trova Darderi ma torna l'incubo crampi: "Dolori in tutto il corpo"Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026 con una vittoria importante, ma torna a preoccupare il problema dei crampi.

Jannik Sinner bloccato dai crampi e in difficoltà con Spizzirri, ma il match viene sospeso!Nel terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha incontrato difficoltà a causa di crampi durante il match contro Spizzirri, che è stato temporaneamente sospeso.

