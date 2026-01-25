Darderi birra-premio e scaramanzia Tra scivolamenti e servizio ecco com' è cresciuto sul cemento

Darderi, giovane talento del tennis, affronta la stagione 2026 con l'obiettivo di entrare tra i primi 20 del ranking mondiale. Cresciuto tra scivolamenti e momenti di scaramanzia, ha affinato il suo stile sul cemento, tra impegno e determinazione. La sua evoluzione testimonia un percorso di crescita costante, tra sfide e successi, che lo prepara a raggiungere traguardi importanti nel circuito professionistico.

Il premio per la vittoria contro Khachanov, che gli è valsa i primi ottavi in carriera in uno Slam? Una birra. E papà-coach Gino lo ha pure rimbrottato perché doveva scegliere una piccola, non una media. Luciano Darderi, 23 anni, nato a Villa Gesell (Argentina) ma italiano d’adozione, è in costante ascesa e non vuole fermarsi. Domani lo aspetta Jannik Sinner. E lui, per rimanere focalizzato sul match, oggi ha replicato la stessa routine che l’ha portato a battere il russo nel terzo turno: si è allenato per mezzora con il solito sparring partner, un giovane australiano, e per mezzora con Gino. “Non è semplice scaramanzia, è uno schema mentale che mi aiuta a mantenere la positività e la fiducia in me stesso, anche se devo affrontare il numero 2 del mondo”, racconta Luciano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

