Danni ciclone Harrydomani in Consiglio

16.57 Domani riunione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità in seguito agli effetti del ciclone Harry, che ha colpito duramente la Sicilia,la Calabria e la Sardegna. I danni stimati per il Sud Italia sono almeno 2 miliardi di euro. L'incontro avvierà la procedura per il riconoscimento dell'emergenza nazionale e per lo stanziamento delle prime risorse a sostegno delle zone colpite. Nessuna vittima. Protezione civile: "Il sistema di previsione e prevenzione nazionale coordinato ha funzionato bene".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Danni del ciclone Harry, si valuta la sospensione delle attività nelle scuole anche per domaniIl sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha aggiornato sulla situazione causata dal ciclone Harry, evidenziando i danni subiti.

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

Nessuno parla dei danni del ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria. Luoghi rasi al suolo, attività spazzate via in una notte: la denuncia di Gabriele VagnatoIl content creator calabrese denuncia la scarsa attenzione mediatica per i territori devastati dal ciclone con danni stimati di 2 miliardi ... ilfattoquotidiano.it

Ciclone Harry, c'è la convocazione a Palazzo Chigi per lo stato d'emergenza in Sicilia, Calabria e SardegnaCome spiegato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, si entra ora nella fase operativa prevista dal Codice della Protezione civile ... lasicilia.it

Maltempo e danni dal ciclone Harry, la proposta di Sinistra Italiana: “Ricostruiamo con i soldi del ponte sullo Stretto” https://qds.it/ciclone-harry-maltempo-catania-messina-palermo-danni-proposta-sinistra-italiana-ponte-cronaca/#google_vignette - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com