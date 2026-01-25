Dall’alberghiero al Contest Ragazzi Speciali Marche

Dall’alberghiero al Contest Ragazzi Speciali Marche, ogni giornata rappresenta un’opportunità di crescita e inclusione. Tra le porte di strutture e laboratori, si riscoprono valori come l’appartenenza, il superamento delle sfide e la condivisione. Un percorso che unisce formazione e sensibilità, dimostrando come il cibo e l’esperienza possano diventare strumenti di integrazione e supporto reciproco.

Ci sono giornate in cui il profumo del cibo si mescola a qualcosa di più profondo: il senso di appartenenza, il superamento dei limiti e la bellezza della condivisione. Tutto questo e anche di più ha vissuto nei giorni scorsi l'Istituto Alberghiero di Piobbico (Ipssar "G. Celli") durante Il 5° Contest Ragazzi Speciali Marche che si è svolto all'IIS "A.Panzini" di Senigallia, una delle competizioni più toccanti e significative del panorama scolastico regionale. "L'Alberghiero "G. Celli" di Piobbico – spiega una nota – ha partecipato con l'entusiasmo travolgente di due alunni straordinari: Luca Carciani e Lavinia Conti.

