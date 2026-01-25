Dalla curva “Ferrovia” parte un gesto di solidarietà e vicinanza a Michele. In momenti di bisogno, il cuore della tifoseria supera le divisioni di colori e bandiere, unendo la voce e il sostegno per chi affronta una sfida. È l’essenza dello spirito di comunità, dove l’incoraggiamento e il calore umano prevalgono su ogni altra considerazione.

Il cuore della curva batte per la solidarietà. Non ci sono colori, bandiere e risultati quando c’è bisogno di dare una mano. Il mondo degli ultar ha le sue leggi non scritte e quello della beneficenza è uno dei principi assoluti. L’importante è il risultato. Per questo la curva Ferrovia, anima del tifo dello Spezia Calcio, avrà un ruolo importante nella raccolta di fondi per sostenere la battaglia di Michele Sassarini. Nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del movimento dei volontari sarzanesi che si stanno impegnando per raccogliere fondi da destinare alla famiglia del ragazzo per sottoporlo a un delicato intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla curva “Ferrovia“ parte l’incoraggiamento alla partita di Michele

