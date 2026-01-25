Dalla Carta di Amalfi al Tavolo operativo | parte ds Milano la nuova governance del turismo

A Milano è stato avviato il Tavolo interistituzionale per l’attuazione della Carta di Amalfi, segnando l’inizio di una nuova governance del turismo in Italia. L’accordo, firmato nel corso del Forum Internazionale sul Turismo da rappresentanti istituzionali e sindaci di località turistiche, mira a coordinare le politiche e promuovere uno sviluppo sostenibile del settore turistico nazionale.

Il Tavolo interistituzionale per l'attuazione della Carta di Amalfi è ufficialmente operativo. L'accordo è stato sottoscritto a Milano, nell'ambito del Forum Internazionale sul Turismo, dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dai sindaci dei Comuni italiani ad alta vocazione turistica aderenti alla Carta di Amalfi. La firma segna un passaggio concreto verso una nuova governance del turismo, fondata sul coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, con l'obiettivo di governare i flussi turistici in modo sostenibile, sicuro e programmato, tutelando i territori più esposti e migliorando la qualità della vita delle comunità residenti.

