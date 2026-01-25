Dal percorso ciclopedonale spunta un ordigno bellico inesploso | stop al transito tra Ponte Felcino e Villa Pitignano

A Perugia, lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte Felcino e Villa Pitignano, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso. L'area interessata, nei pressi della Torre della Catasta in via della Trota, è stata messa sotto sequestro, e il transito è stato temporaneamente sospeso per motivi di sicurezza. La zona rimane sotto controllo delle autorità fino al completamento delle operazioni di bonifica.

Perugia, 25 gennaio 2026 - Un ordigno bellico inesploso è stato trovato a Perugia in un'area comunale lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte Felcino e Villa Pitignano, nei pressi della Torre della Catasta, in via della Trota. Lo riferisce il Comune che a seguito degli accertamenti fatti dalle forze dell'ordine e dal personale tecnico comunale, è stata disposta l'interdizione immediata al transito veicolare e pedonale del tratto compreso tra il campo sportivo "Evangelino Gaggi" e la Torre della Catasta, fino al completamento delle operazioni di bonifica. L'ente spiega che l'area resta accessibile esclusivamente agli operatori incaricati degli interventi di messa in sicurezza.

