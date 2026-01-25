Dal lavoro come cameriere al Sottosopra di Stranger Things fino alla vetta di Billboard | chi è Joe Keery l’attore che ha scalzato Taylor Swift con End of Beginning

Joe Keery, noto per il suo ruolo come Steve Harrington in “Stranger Things”, ha saputo distinguersi anche nel mondo della musica, raggiungendo il successo con il brano “End of Beginning”. Dalla gavetta come cameriere al Sottosopra, al traguardo di Billboard, la sua carriera rappresenta un percorso di crescita e versatilità, che lo ha portato a scalzare anche artisti come Taylor Swift, consolidando la sua presenza nel panorama artistico contemporaneo.

Forse, fino a qualche tempo fa, se qualcuno avesse chiesto "chi è Joe Keery?", pochi avrebbero saputo rispondere. Magari, ancora oggi, c'è chi non lo sa. Ma se il nome non risuonasse, il volto (quello sì) è uno dei più popolari del momento. Per tanti è Steve Harrington della serie tv cult Netflix " Stranger Things ", il gelatiere, l'eroe con la mazza chiodata amicone di Dustin e con gli occhi a cuoricino per Nancy. Per altri – e cominciano a diventare molti – è Djo, l'artista che con " End of Beginning " ha invaso i social e sta scalando le classifiche mondiali. Davanti alle star del pop. Ha scalzato Taylor Swift dalla vetta della top 50 globale su Spotify, lasciandosi dietro anche Bruno Mars con il nuovo singolo "I Just Might".

Steve di Stranger Things batte Taylor Swift: Joe Keery è primo nella classifica global di SpotifyJoe Keery, noto per il suo ruolo in Stranger Things, ha conquistato la prima posizione nella classifica globale di Spotify grazie alla canzone

