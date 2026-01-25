Dal cigno ferito alla peste suina: 256 interventi effettuati. Tra gli ultimi, quello del 31 dicembre, che ha visto l’intervento di soccorso a un cigno ferito lungo la Muzza, vicino a Paullo. Un impegno costante nel monitoraggio e nell’assistenza della fauna locale, per garantire il benessere degli animali e la tutela dell’ambiente. Un’azione che riflette la dedizione delle squadre dedicate alla salvaguardia della natura nella nostra regione.

L’ultimo intervento, lo scorso 31 dicembre: il soccorso a un cigno ferito, lungo la Muzza, all’altezza di Paullo. L’animale, che aveva una zampa rotta, è stato poi curato nel Cras di Vanzago, quindi liberato nuovamente nelle Muzza. Nel 2025, tra Milano e hinterland, il nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana di Milano ha effettuato un totale di 256 interventi tra vigilanza venatoria, lotta al bracconaggio, monitoraggio ambientale e azioni di contrasto alla peste suina. Nel complesso, sono stati 224 gli animali selvatici che sono stati messi in salvo dopo essersi ritrovati, per svariati motivi, in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

