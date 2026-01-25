Dal biliardino alle freccette il Circolo Arci Laiano dice no al gioco d' azzardo

Il Circolo ARCI Laiano, situato a Cascina, si distingue come spazio dedicato alla socialità e allo sport. Tra attività come biliardino e freccette, promuove un ambiente sano e condiviso, ribadendo il suo impegno contro il gioco d’azzardo. Un punto di riferimento per la comunità, dove il divertimento si combina con valori di responsabilità e rispetto.

Il Circolo ARCI Laiano APS, nel comune di Cascina, si conferma un laboratorio di socialità e sport d'eccellenza. Dopo aver scalato le vette del panorama nazionale nel calcio balilla — trasformandosi in un punto di riferimento non solo locale, con i suoi tornei settimanali che vedono la.

