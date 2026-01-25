Da Fallout a Dungeons & Dragons | pomeriggio di gioco

Oggi si conclude il ciclo invernale di ‘Giochi in Grotta’ presso la Ludoteca comunale ‘Stile Libero’ (via del Mercato, 12). L’appuntamento finale propone un pomeriggio dedicato a giochi di ruolo e da tavolo, tra cui Fallout e Dungeons & Dragons. Un momento di incontro per appassionati e curiosi, per condividere esperienze e avvicinarsi a queste attività in un ambiente accogliente e informale.

Oggi pomeriggio ultimo appuntamento per ' Giochi in Grotta ', che conclude il ciclo invernale dedicato al gioco di ruolo e ai giochi da tavolo negli spazi della Ludoteca comunale 'Stile Libero' (via del Mercato, 12). L'iniziativa si svolgerà dalle 16 alle 19, con partecipazione libera e gratuita. Giochi in Grotta – Winter Edition propone giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età, in un ambiente recentemente restituito alla funzione aggregativa: "La casa giusta per questa manifestazione - osserva la consigliera delegata alle Politiche giovanili Martina Sciarroni, invitando a partecipare all'incontro di oggi.

