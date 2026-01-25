Da Fallout a Dungeons & Dragons | pomeriggio di gioco

Da ilrestodelcarlino.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si conclude il ciclo invernale di ‘Giochi in Grotta’ presso la Ludoteca comunale ‘Stile Libero’ (via del Mercato, 12). L’appuntamento finale propone un pomeriggio dedicato a giochi di ruolo e da tavolo, tra cui Fallout e Dungeons & Dragons. Un momento di incontro per appassionati e curiosi, per condividere esperienze e avvicinarsi a queste attività in un ambiente accogliente e informale.

Oggi pomeriggio ultimo appuntamento per ‘ Giochi in Grotta ’, che conclude il ciclo invernale dedicato al gioco di ruolo e ai giochi da tavolo negli spazi della Ludoteca comunale ‘Stile Libero’ (via del Mercato, 12). L’iniziativa si svolgerà dalle 16 alle 19, con partecipazione libera e gratuita. Giochi in Grotta – Winter Edition propone giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età, in un ambiente recentemente restituito alla funzione aggregativa: "La casa giusta per questa manifestazione - osserva la consigliera delegata alle Politiche giovanili Martina Sciarroni, invitando a partecipare all’incontro di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

da fallout a dungeons amp dragons pomeriggio di gioco

© Ilrestodelcarlino.it - Da Fallout a Dungeons & Dragons: pomeriggio di gioco

Leggi anche: Dungeons & Dragons: Film + Fumetto + Gioco a Bucine

Leggi anche: I Love Lucca Comics & Games: uno sguardo all'"antro" di Dungeons & Dragons nella clip esclusiva

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Da Fallout a Dungeons & Dragons: pomeriggio di gioco.

da fallout a dungeonsDa Fallout a Dungeons & Dragons: pomeriggio di giocoOggi pomeriggio ultimo appuntamento per ‘Giochi in Grotta’, che conclude il ciclo invernale dedicato al gioco di ruolo e ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.