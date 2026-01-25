Da allenatore del Werder Brema al McDonald’s | la storia di Alexander Nouri

Da allenatore del Werder Brema al gestore di due punti vendita McDonald’s: questa è la storia di Alexander Nouri. Dieci anni fa, era tra i tecnici più promettenti della Bundesliga, avendo contribuito allo sviluppo di giocatori come Gnabry e puntando alla Champions League. Oggi, il suo ruolo si è trasformato, ma il principio rimane: il successo dipende dalla capacità di far lavorare bene un team.

Quando sentite quelle bellissime storie in cui uno cambia vita all'improvviso e ritrova il sorriso non credeteci mai fino in fondo. Soprattutto non credete al sorriso, o meglio immaginatevi cosa c'è dietro: indecisione, paura, salti nel vuoto e soprattutto un'insoddisfazione di fondo anche per quella che dall'esterno può essere visto come una vita bellissima. Figurarsi poi una cosa del genere nel calcio, che è sport padre e padrone: anche a carriera finita tra staff tecnici, mercato e salotti tv un posto non te lo nega quasi mai. Ecco perché questa storia va capita, non solo raccontata, partendo da una frase: "Quando firmi un contratto firmi anche per il tuo licenziamento".

