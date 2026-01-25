Nel calcio, la solidità difensiva e la determinazione sono fondamentali. Cassata si distingue come elemento di qualità, mentre Hristov garantisce una difesa solida e impenetrabile. Romano si inserisce con grinta, contribuendo alla compattezza della squadra. Radunovic, tra errori e interventi, cerca di mantenere la concentrazione. Un impegno costante che evidenzia l’importanza dell’equilibrio tra difesa e iniziativa offensiva.

RADUNOVIC 6: qualche titubanza nelle uscite, brividi freddi per quella scomposta sul rasoterra di Biasci, è graziato dal controllo non eccelso di Sounas. Dà, comunque, autorevolezza al reparto arretrato. MATEJU 6,5: pronti, via e sbaglia un appoggio pericoloso all’indietro rimediando un giallo, ma si riscatta alla grandissima con un tackle prodigioso e coraggioso in area di rigore su Tutino lanciato a rete (37’ VIGNALI 6: alti e bassi, è protagonista di un grande salvataggio sotto la Ferrovia ma anche di imprecisioni palla al piede, con un suo svarione in fase di impostazione che innesta un pericoloso contropiede). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cuore e grinta, Cassata è il migliore. In difesa con Hristov non si passa. Romano entra bene nella battaglia

