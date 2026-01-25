Crystal Palace v Chelsea | commenti aggiornamenti gol e statistiche

Oggi alle 15:30, il Chelsea sarà in trasferta contro il Crystal Palace. Di seguito, troverete commenti, aggiornamenti, gol e statistiche relative a questa partita, che rappresenta un importante momento della stagione per entrambe le squadre. Restate con noi per seguire tutte le novità e i risultati in tempo reale.

2026-01-25 15:30:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Chelsea si recherà al Crystal Palace questo pomeriggio. Segui tutta l’azione con il nostro commento dal vivo. Il Chelsea si dirigerà al travagliato Crystal Palace questo pomeriggio sperando di sfruttare il promettente inizio di Liam Rosenior. I Blues hanno battuto il Pafos in Champions League a metà settimana ottenendo tre vittorie nelle prime quattro partite di Rosenior in carica. Sembra un buon momento per affrontare la squadra del Palace, reduce da una serie di battute d’arresto. Il capitano Marc Guehi è partito per il Manchester City, l’allenatore Oliver Glasner ha espresso la sua intenzione di partire a fine stagione mentre anche Jean-Philippe Mateta vuole andarsene.🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Qarabag v Chelsea: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche Leggi anche: Spurs v FC Copenhagen: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Crystal Palace vs Chelsea: Full Match Analysis & Highlights | Premier League 2025/26 | NewsDrift Argomenti discussi: Crystal Palace vs Chelsea: Premier League preview, team news, kick-off time & how to watch; Crystal Palace-Chelsea, una sfida per scacciare via i fantasmi: il pronostico; Pronostico Crystal Palace-Chelsea: analisi, quote e consigli; Rosenior si sente già ‘a casa’ con il Chelsea nonostante viva in albergo. Crystal Palace v Chelsea: Team newsWantaway striker Jean-Philippe Mateta starts for Crystal Palace against Chelsea. The France international has been linked with moves to Aston Villa and Juventus in January. Wing-back Daniel Munoz also ... bbc.com Crystal Palace vs Chelsea LIVE updates, watch live, score, analysis, highlightsReeling Crystal Palace look to give Selhurst Park a little bit of joy against uneven Chelsea on Sunday. msn.com Debutto di Marc #Guehi col #ManCity. Preso dal Crystal Palace per quasi €30M x.com Stando a quando riportato dal giornalista Santi #Aouna, il Crystal Palace non ha accettato la proposta fatta dal club rossonero per #Mateta, ritenendola bassa Il giocatore, invece, aveva aperto al trasferimento al #Milan Cosa ne pensate - facebook.com facebook

