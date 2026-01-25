Crollo Napoli tris della Juventus | azzurri al tappeto

Dopo la recente sconfitta del Napoli contro la Juventus, la distanza in classifica si è ampliata a nove punti. La partita ha evidenziato le difficoltà degli azzurri nel mantenere il ritmo delle prime posizioni, segnando un momento di riflessione per la squadra. Questo risultato sottolinea come ogni incontro possa influire sul cammino stagionale, richiedendo attenzione e continuità per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dalla vetta della classifica, ora, ci sono 9 punti. Fatti di vittorie sudate, sconfitte pesanti, vuoti incolmabili. Punti che ti fanno guardare alle spalle. Il Napoli crolla in casa della Juventus, lo fa con l’eleganza e l’umiltà di chi sa di non poter dare di più. Otto infortunati, dieci assenti in totale. La panchina, ieri sera a Torino, sembrava uno scherzo del destino. Una sconfitta che fa male nelle modalità ma, anche e soprattutto, per i rimorsi che porta con sé: perché la superiorità della Juventus su quel che resta degli azzurri è innegabile, così come innegabili sono pure le mancanze di una direzione arbitrale che avrebbe potuto fare di più. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

