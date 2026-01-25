Crolla un’altra fake news di green e vegani | La carne di maiale allunga la vita

Recentemente, la carne di maiale è tornata al centro di dibattiti e false informazioni, come quella secondo cui “la carne di maiale allunga la vita”. Tuttavia, è importante valutare con attenzione le evidenze scientifiche: l’alimento è stato associato a rischi per la salute, come evidenziato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. In questo contesto, è fondamentale informarsi correttamente e affidarsi a fonti affidabili.

La carne di maiale fa bene o fa male? Recentemente, l’alimento si è ritrovato sul banco degli imputati per l’allarme sul prosciutto cotto, da tempo inserito dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) nella lista dei cancerogeni di tipo 1. Messa da parte in tante dieta, la carne di maiale ora potrebbe riprendersi una piccola rivincita, grazie agli effetti individuati da una recente ricerca. In uno studio americano della South Dakota State University, pubblicato su ‘ Current Developments in Nutrition’, un team di ricercatori ha scoperto che l’introduzione di carne di maiale “minimamente lavorata” in una dieta a base vegetale potrebbe avere un effetto positivo sui biomarcatori dell’invecchiamento cognitivo e fisico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crolla un’altra fake news di “green” e vegani: “La carne di maiale allunga la vita” La carne di maiale ‘allunga la vita’ come i legumi, lo studioUno studio recente suggerisce che la carne di maiale potrebbe offrire benefici simili a quelli dei legumi, contribuendo alla longevità. Leggi anche: Borsellino non si pronunciò mai contro la separazione delle carriere e non fu mai ospite di “Samarcanda”: un’altra fake news Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Terremoto e le foto fake dei crolli generate con l'intelligenza artificiale, indaga la Polizia locale: Causato un ingiustificato allarme; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa; Pm spiati, il caso si sgonfia. Il software è innocuo; Che cos’è US Oil Reserve Crypto (USOR)? È legittimo o un fake?. Macché toghe spiate, crolla la fake di ReportReport insiste ma la Procura di Roma ha già archiviato. E l'hacker che nel 2024 ha violato i server si è pentito ... msn.com Nuovo dramma in Thailandia, crolla un'altra gru: 2 morti | VIDEO - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.