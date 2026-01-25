Il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, risponde alle recenti dichiarazioni di Domenico Pettinari riguardo al presunto degrado nella zona di Pescara nord. Croce chiarisce che le accuse sono prive di fondamento, evidenziando che non sono stati registrati interventi di intervento o interventi specifici in quella zona. La replica intende fornire una visione più precisa della situazione, mantenendo un tono sobrio e obiettivo.

È il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, a replicare alle dichiarazioni del consigliere comunale Domenico Pettinari, relative al presunto degrado della zona nord della città. «Il consigliere Pettinari formula una lunga serie di critiche fantasiose dimostrando di non.

Croce replica a Pettinari sulla zona di Pescara nord: "Critiche fantasiose, non ha registrato gli interventi eseguiti"Il vicepresidente del consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, ha risposto alle affermazioni di Domenico Pettinari sulla situazione di Pescara Nord, sottolineando che le critiche sono infondate e che il consigliere non ha registrato correttamente gli interventi effettuati nella zona.

L'attacco di Pettinari su Pescara nord: "Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza"Domenico Pettinari, candidato sindaco e capogruppo comunale di Pescara, denuncia lo stato di abbandono di Pescara Nord, sottolineando come il degrado richieda interventi concreti.

