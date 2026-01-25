Cricket Italia battuta in maniera più netta dall’Irlanda nel secondo Test T20 di Dubai
Nella seconda delle tre amichevoli T20 International a Dubai, l’Italia di cricket ha subito una sconfitta più netta contro l’Irlanda, con un risultato di 1905 contro i 166 degli azzurri. La partita si inserisce in un ciclo di preparazione in vista della prossima Coppa del Mondo, evidenziando le sfide e le dinamiche di una squadra italiana in crescita nel panorama internazionale.
L’Italia viene battuta ancora dall’Irlanda, questa volta in maniera più netta rispetto alla prima uscita, nella seconda delle tre amichevoli T20 International di cricket maschile, giocata nell’ambito di una tournée bilaterale in corso al Sevens Stadium di Dubai, in preparazione alla Coppa del Mondo: gli azzurri cedono per 24 runs agli irlandesi, che si impongono per 1905 (20.0)-1664 (20.0). La Nazionale italiana vince il sorteggio e sceglie di difendere, al contrario di quanto fatto nella prima uscita, ma l’Irlanda offre una prestazione offensiva migliore di quella mostrata nel match precedente, gli azzurri riescono a far cadere solo 4 wickets nei 20 overs previsti e gli irlandesi chiudono l’innings d’attacco con un ottimo run rate di 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
