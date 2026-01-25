Creatività o sottomissione? Il nuovo paradigma del lavoro letto da Polillo

Il nuovo paradigma del lavoro si confronta tra creatività e sottomissione, temi al centro dell’ultimo libro di Emmanuele Massagli e Maurizio Sacconi, pubblicato da Marcianum Press. In 148 pagine, gli autori analizzano le sfide e le trasformazioni del mondo lavorativo, offrendo spunti di riflessione sulla natura del ruolo umano nel contesto attuale. Una lettura utile per comprendere le dinamiche emergenti nel panorama professionale.

“Creatività o sottomissione?”: non è solo il titolo dell’ultimo libro di Emmanuele Massagli e Maurizio Sacconi, edito da Marcianum Press (148 pagine, prefazione di Fabio Pammolli e postfazione di Andrea Bertolini ). Quell’alternativa rappresenta anche il confine tra il vecchio ed il nuovo mondo. Tra il “fordismo”, che fu caratteristica dello sviluppo economico del ‘900 e le nuove forme che dovranno nascere sotto l’usbergo dell’Intelligenza Artificiale (IA), la nuova tecnostruttura che, a passi da gigante, si appresta a divenire dominante. Come reagire a questo impatto? Questo l’interrogativo di fondo che si sviluppa in tutte le pagine del saggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: L'IA ci pone davanti al bivio tra creatività e sottomissione; Se il rischio reale è la sottomissione alle macchine; L'originalità dell'intelligenza artificiale

