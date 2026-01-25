Crazy Fàntony! Mario Levis comicità e musica

Appuntamento imperdibile oggi pomeriggio alle 17.30 al Teatro C’art di Castelfiorentino con uno spettacolo che intreccia comicità musicale e sorpresa scenica. Sul palco di via Brodolini andrà infatti in scena " Crazy Fàntony!", quando la musica esce dagli spartiti e diventa gioco, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Protagonista assoluto Mario Levis, clown musicale eccentrico e maestro nella manipolazione di oggetti, capace di trasformare un concerto in un gioco teatrale imprevedibile e coinvolgente. In scena un violinista, due frack e tanti archetti, ingredienti apparentemente semplici che diventano il punto di partenza per un’esplosione di gag, incidenti inattesi e momenti di grande virtuosismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

