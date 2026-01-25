Crans-Montana spunta uno scomodo dossier | Nel 2024

Crans-Montana torna sotto i riflettori con un nuovo dossier che riguarda il 2024. La zona è tristemente nota per il tragico incendio di Le Constellation, avvenuto in passato e che si è portato via 40 vite. Questo evento rimane un ricordo doloroso e solleva interrogativi sulla sicurezza dei locali pubblici in zona, che richiedono attenzione e miglioramenti per prevenire future tragedie.

Non sarebbe stato il primo incendio a Le Constellation, il locale di Crans-Montana che ha preso fuoco causando la morte di 40 persone. A dirlo è l'inviato di 4 Di Sera che, nella puntata in onda domenica 25 gennaio su Rai 1, riporta quanto scoperto dai legali delle vittime. "Ha trovato un dossier", annuncia il giornalista di Rete 4 prima di spiegare: "Nel dossier si legge che c'è stato un incendio nel soffitto a causa delle candele, incendio avvenuto nel 2024. Quindi, se venisse confermato, significa che Moretti sapeva della pericolosità". Sébastien Fanti sta per depositare un fascicolo che raccoglie un centinaio di mail di testimoni e sopravvissuti, determinati a "riscrivere la storia della strage, smentendo la narrazione auto-assolutoria dei Moretti".

