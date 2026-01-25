A Crans-Montana, nel 2024, si è verificato un incendio con caratteristiche analoghe a un episodio precedente. La conferma di questa somiglianza potrebbe avere ripercussioni sulla posizione dei Moretti, sollevando nuovi dubbi sulla gestione e le responsabilità associate all’incidente. La vicenda richiede un’analisi approfondita per chiarire le dinamiche e le implicazioni legali in un contesto di crescente attenzione pubblica.

Nel bar “Le Constellation” di Crans-Montana potrebbe esserci stato un incendio simile già nel 2024, con dinamica identica a quella del rogo del 1 gennaio 2026 che ha ucciso 40 persone. Se confermato, questo precedente incrinerebbe le difese legali di Jessica e Jacques Moretti, ora indagati per omicidio e incendio colposo, e potrebbe aggravare le accuse. Incendio Crans-Montana, era già successo? I rischi per Jessica e Jacques Moretti Perché i Moretti sono liberi Incendio Crans-Montana, era già successo? Sono inquietanti i nuovi dettagli sul tragico rogo del 1 gennaio al “Le Constellation” di Crans–Montana, in Svizzera, con la tragedia che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei Moretti

Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation"

Crans-Montana, spunta il video della fuga dal Constellation: la donna che scappa sarebbe Jessica MorettiA Crans-Montana, il video della fuga dal locale Le Constellation ha attirato l’attenzione, mostrando una donna, presumibilmente Jessica Moretti, mentre tenta di scappare durante l’incendio della notte di Capodanno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Incendio Crans-Montana, Tajani: arduo identificare vittime

Argomenti discussi: Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco; Strage di Capodanno a Crans-Montana, spunta un documento inedito: sul conto dei coniugi Moretti solo 500 euro; Crans Montana, spunta un nuovo video: il soffitto prende fuoco ma la festa continua come se niente fosse; Crans-Montana, spunta l'ipotesi di nuovi indagati.

Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuocoIl video realizzato da un ragazzo italiano un minuto dopo che è scoppiato l'incendio a Le Constellation, dove sono morte 40 persone a Capodanno: mentre ... fanpage.it

Crans-Montana, la notte dell’orrore: il racconto choc del condomino italiano di Le ConstellationSulla tragedia del Crans-Montana che ha portato alla morte di 40 persone, spunta la testimonianza choc di un condomino italiano, Fabio Cappelletti, che da anni vive a Crans-Montana, proprio nel ... notizie.it

Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello «alla Federazione Italiana Sport Invernali siccome settimana prossima ci sono le gare di sci a Crans-Montana perché non presenti gli - facebook.com facebook

Capelli in dono per realizzare parrucche solidali: da Molfetta ai sopravvissuti del rogo di Crans-Montana x.com