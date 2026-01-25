A Crans Montana, si torna a parlare di un possibile nuovo incendio in un locale dei Moretti, proprietari del Le Constellation. La notizia, riportata dal Tg1, riguarda un episodio avvenuto nel 2024, e si inserisce nel contesto di un tragico incendio che nel 2024 ha causato numerose vittime. La vicenda solleva ancora questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nel settore della ristorazione.

Un’indiscrezione del Tg1 riaccende l’attenzione sui coniugi Moretti, Jacques e Jessica, i proprietari del Le Constellation, il locale di Crans Montana dove è scoppiato l’incendio che ha provocato 40 vittime e 115. Il 1° gennaio 2026 il disastro di Capodanno ha fatto crollare la cupola di cristallo che circonda la Svizzera. Il rogo ha infatti permesso di scoprire la mancanza di controlli antincendio nel locale e una serie di deficienze nella sicurezza che hanno portato alla strage dei giovanissimi. Eppure, sembra che l’incendio di Capodanno non sia l’unico che ha colpito i Moretti. Secondo il Tg1, infatti, un altro rogo avrebbe coinvolto uno dei locali dei due cittadini francesi prima di quello di Crans Montana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, possibile altro incendio in un locale dei Moretti: il rogo risale al 2024

Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei MorettiA Crans-Montana, nel 2024, si è verificato un incendio con caratteristiche analoghe a un episodio precedente.

Rogo di Crans-Montana, Bruzzone durissima su Jessica Moretti: “Fuggita con la cassa, sapeva che il locale non era a norma”Durante la trasmissione La vita in diretta, Roberta Bruzzone ha commentato duramente Jessica Moretti, titolare del locale coinvolto nel rogo di Crans-Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I genitori di Crans-Montana e quello stare nel dolore; Crans Montana, Bertolaso: Nei prossimi giorni sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi; Vallese, il diritto all'errore è revocato; Crans Montana, Eleonora trasferita in Romagna e altri verso le dimissioni; Bertolaso: L'obiettivo è che tutti siano fuori pericolo.

Crans-Montana, nel 2024 un incendio aveva distrutto un altro locale dei Moretti: «Nessun controllo al Constel dopo quell'incidente»Nel 2024 un incendio aveva distrutto un altro locale di proprietà dei coniugi Moretti. Un incidente che avrebbe dovuto far scattare i ... msn.com

Crans-Montana, spunta un altro incendio simile nel 2024 che può aggravare la posizione dei MorettiEmergono prove di un incendio precedente a Crans-Montana nel 2024, con dinamica simile. Se confermato, potrebbe aggravare la posizione dei Moretti ... virgilio.it

Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello «alla Federazione Italiana Sport Invernali siccome settimana prossima ci sono le gare di sci a Crans-Montana perché non presenti gli - facebook.com facebook

Capelli in dono per realizzare parrucche solidali: da Molfetta ai sopravvissuti del rogo di Crans-Montana x.com