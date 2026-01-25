Crans Montana Meloni | Lacune nelle indagini costituire squadra investigativa comune

Giorgia Meloni ha commentato la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale di Crans Montana coinvolto nella tragedia di Capodanno. La premier ha sottolineato l’esigenza di colmare le lacune nelle indagini e ha proposto la costituzione di una squadra investigativa condivisa. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza di approfondire le responsabilità e garantire giustizia per le vittime e i feriti coinvolti.

La premier Giorgia Meloni ha commentato la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno, esprimendo «profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti». Parlando con il Corriere della sera, ha assicurato che «lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità». Insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera chiedendogli di prendere contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell’Italia di fronte alla decisione di scarcerare Moretti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

