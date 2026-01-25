Crans Montana Jacques Moretti libero | chi c'è dietro il pagamento della cauzione di 400 mila franchi

Jacques Moretti è stato rilasciato su cauzione di 400 mila franchi e si trova ora nella sua villa di Lens con la famiglia. L’identità del benefattore che ha versato la cauzione rimane invece sconosciuta. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla figura di Moretti e sul sostegno che ha ricevuto, mantenendo comunque un certo riserbo sulle modalità del pagamento.

Jacques Moretti è stato liberato su cauzione ed ora si trova nella sua villa di Lens con moglie e figli, ma l’identità del benefattore resta anonima. Intanto un supertestimone contesta parti del racconto dei coniugi francesi, mentre un residente dello stabile dove si trova il locale della strage di Capodanno denuncia il fatto che la porta di sicurezza fosse "sempre chiusa".🔗 Leggi su Fanpage.it Crans Montana, Jacques Moretti torna libero dopo il pagamento della cauzione. L’ira di Tajani e Salvini: «Vergogna»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Sion nell’ambito dell’indagine sulla strage di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. Leggi anche: Strage di Crans-Montana, fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: 400.000 franchi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Jacques Moretti è nella sua villa vicino a Crans-Montana dopo la scarcerazione; Moretti libero. Il governo richiama l'ambasciatore italiano. Procura Sion: Non cediamo a pressioni - Moretti assediato nella sua villa, mistero sull'amico finanziatore; Crans-Montana, il tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans, Moretti esce dal carcere: un amico ha pagato la cauzione. Meloni: Oltraggio alle vittime. Crans Montana, Jacques Moretti libero: chi c’è dietro il pagamento della cauzione di 400 mila franchiJacques Moretti è stato liberato su cauzione ed ora si trova nella sua villa di Lens con moglie e figli, ma l’identità del benefattore resta anonima ... fanpage.it Crans-Montana, Tajani richiama l'ambasciatore. Jacques Moretti assediato nella sua villaUna decisione della magistratura svizzera respinta con indignazione dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha avvertito del rischio di fuga per il titolare de ... ansa.it Crans Montana, la pm svizzera: «Non ho scarcerato io Moretti, ma non cederò a pressioni delle autorità italiane» - facebook.com facebook Crans-Montana, Meloni e Tajani «indignati» per la scarcerazione di Moretti: l’Italia richiama l’ambasciatore x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.