Ecco un'introduzione adatta alle tue specifiche: Un nuovo video proveniente da Crans Montana mostra un momento insolito: il soffitto del locale si incendia mentre la festa prosegue. Le immagini, girate da un giovane italiano, ritraggono anche Jessica Moretti e i camerieri del Constellation, il locale teatro di una tragedia in cui persero la vita 40 persone. La scena evidenzia come, nonostante l’incendio, l’atmosfera di festa sembri continuare, suscitando riflessioni sulla gestione

La schiuma fonoassorbente si incendia, ma la festa continua e i camerieri del Constellation - il locale di Crans Montana dove sono morte 40 persone - con in mano le bottiglie di champagne e le candele pirotecniche, proseguono in fila indiana, come se niente fosse. La scena è ripresa in un video inedito, acquisito agli atti dell'indagine sulla strade di Capodanno e trasmesso in esclusiva dall'emittente francese Bfm, che documenta gli istanti immediatamente successivi alle prime fiamme, in cui è si vede che il personale del discobar di Crans-Montana non si era accorto di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans Montana, il nuovo video: il soffitto si incendia, ma la festa continua (e c'è anche Jessica Moretti). Le immagini filmate da un ragazzo italiano

Crans Montana, c'è nuovo video: il soffitto si incendia, ma la festa continua (e c'è anche Jessica Moretti). Il ragazzo italiano che lo ha girato: «Sono scappato subito»A Crans Montana, un nuovo video mostra un incidente durante una festa al Constellation, il locale coinvolto in una tragedia.

Crans Montana, il nuovo video girato da un ragazzo italiano: il soffitto prende fuoco ma la festa continua. «Sono fuggito subito»Un giovane italiano ha realizzato un video a Crans Montana, catturando un episodio insolito: il soffitto prende fuoco a causa di schiuma fonoassorbente in fiamme, mentre la festa prosegue tranquillamente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crans Montana, i Moretti di nuovo in procura per essere interrogati; Strage di Crans-Montana: i Moretti tornano in Procura, avvocati denunciano pressioni; Crans-Montana, la nuova accusa: venduto alcol a minori di 16 anni. Ha rallentato la loro fuga; Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco.

Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuocoIl video realizzato da un ragazzo italiano un minuto dopo che è scoppiato l'incendio a Le Constellation, dove sono morte 40 persone a Capodanno: mentre ... fanpage.it

Crans-Montana: nuovo video, il soffitto si incendia ma la festa continuaLa scena è ripresa in un video inedito, acquisito agli atti dell'indagine sulla strade di Capodanno e trasmesso in esclusiva dall'emittente francese Bfm, che documenta gli istanti immediatamente ... ansa.it

Jacques Moretti nella sua villa di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, dopo la scarcerazione decisa venerdì dalle autorità svizzere - facebook.com facebook

Crans-Montana, Meloni e Tajani «indignati» per la scarcerazione di Moretti: l’Italia richiama l’ambasciatore x.com