Crans-Montana i Moretti blindati in casa | mistero sul caro amico che ha pagato la cauzione

A Crans-Montana, i Moretti sono stati protagonisti di un episodio che ha sollevato molte domande. Le telecamere hanno catturato immagini di Jacques Moretti sul terrazzo di casa, nel contesto di un mistero legato a un pagamento di cauzione da parte di un “caro amico”. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, legato all’incendio della villa di Lens e alle tragiche conseguenze di quella notte.

Qualche fotogramma e qualche scatto rubato di Jacques Moretti sul terrazzo di casa, è quel che le telecamere hanno potuto cogliere mentre assediano a Lens, la villa in pietra e legno dei titolari de Le Constellation, andato a fuoco la notte di Capodanno, causando la morte di 40 persone e il ferimento di 116 giovani. Dalla sera di venerdì scorso, dopo che le porte del carcere di Sion si sono aperte grazie all’ordinanza firmata dal giudice Christian Roten del Tribunale delle misure coercitive, l’imprenditore corso è tornato a casa. Ebbene, a chiudere la pratica almeno per il momento, il versamento dei 200mila franchi di cauzione sul conto della Procura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva.

Crans-Montana, chi sarebbe l'amico che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti: ira dei parenti delle vittimeA Crans-Montana, Jacques Moretti è stato recentemente rilasciato dopo il pagamento della cauzione.

Argomenti discussi: Moretti libero. Il governo richiama l'ambasciatore italiano. Procura Sion: Non cediamo a pressioni - Moretti assediato nella sua villa, mistero sull'amico finanziatore; Crans-Montana, il tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans-Montana, il contrattacco dei Moretti: Contro di noi accuse e video fake. La vendetta non è giustizia; Crans-Montana, la trincea di Moretti: Anch’io vittima.

